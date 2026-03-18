Este es el chiste que Asskha Sumathra iba a contar antes del abrupto fin de su rutina en el Festival de Viña: “Voy a despertar con…”

Una de las grandes estrellas que destacó en la última versión del Festival de Viña del Mar fue Óscar Guzmán, quien le da vida a la icónica humorista Asskha Sumathra.

Con una espléndida rutina, la comediante cautivó al monstruo del certamen que solo despertó y pifió en el Festival cuando terminó la presentación.

Se decía que el show de Asskha Sumathra tuvo ‘un cierre repentino’ que ni ella tenía en cuenta, ocasionando un incómodo momento en el que el público pensó que ‘la estaban silenciando’.

A pesar de ello, su éxito no se lo quitará nadie. Este miércoles llegó a la 92.5 para conversar sobre su paso en el certamen como la primera comediante transformista y su debut en el Gran Arena Monticello.

Fue así que reveló en Radio Activa el chiste sin censura con el que iba a cerrar su rutina en el Festival de Viña 2026. “Con eso me hubieran matado”, dijo Asskha Sumathra, en un tono de broma.

La verdad sobre su cierre del show en el Festival de Viña

Durante la conversación, contó que nunca le quisieron cortar la rutina, y que de hecho, ella había cumplido con el tiempo acordado. “Hice todo mi guion, uno se queda con lo visual, pero hay un trasfondo”, dijo.

En ese sentido, confesó que la estructura y producción del certamen jamás la hubiera podido dejar salir del guion, aunque “sí tenía la libertad de jugar con improvisar dentro del guion”, como la situación que vimos en el chiste hacia Emilia Dides o Bocelli.

También aclaró que nadie la retó durante ni después de su presentación. “No soy na’ cabra chica, esta gallina viene de vuelta”, mencionó al respecto.

Cuando la gente interpretó que Asskha Sumathra dijo “la cagué” en el escenario, en verdad dijo “está la cagá” porque se escuchaba a la gente pidiendo más Oro (la Gaviota) y “no hay más po’ niña, y el Rafa decía ‘vamos, vamos’”.

¿Qué decía el chiste final?

Finalmente, Sumathra no se aguantó y le reveló a la 92.5 cuál iba a ser su última jugada durante la rutina en el Festival.

“Estaba la coronación y yo decía ‘muchas gracias, buenas noches’”, iniciaba.

Igualmente, confesó que a pesar de que el chiste estaba dentro del libreto, la hubieran ‘matado’ por lo sucio de la talla, en un tono de broma.

Este era la frase en concreto:

“Gracias Festival de Viña del Mar, porque voy a llegar a mi casa, poner una gaviota en cada velador y mañana voy a despertar con dos pic*s a cada lado”.

Entre risas, Sumathra dijo que ese era “un final pero precioso. Qué cosa más linda”, cerró.

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