«Hay que tener una actitud a lo maldito»: Julianno Sosa brilla tras protagonizar promoción de «Peaky Blinders: El hombre inmortal»

¡Atención fanáticos! Estamos a pocos días del estreno de la película «Peaky Blinders: El hombre inmortal» y recientemente, Netflix lanzó un video promocional que tiene como protagonista al popular cantante urbano, Julianno Sosa.

El artista urbano aparece en una barbería junto al barbero e influencer Juan Pablo Sáez. Acá el intérprete de «Cochinae» revela los requisitos para poder ser un Peaky Blinders.

«Primero hay que tener una actitud a lo maldito. Es algo que no se aparenta, se lleva en la sangre», indicó Julianno Sosa.

«Segundo, a pesar de lo anterior, hay que ser un caballero», agregó el cantante urbano.

Posteriormente, Julianno Sosa expresó: «Tercero, siempre, pero siempre, tenis que darle tu corte».

«Este 20-21 de marzo prepárate para ser parte de la banda. Por orden de los Peaky Fucking Blinders», finalizó el barbero Juan Pablo Sáez.

El estreno de «Peaky Blinders: El hombre inmortal»

«Peaky Blinders: El hombre inmortal» es la continuación de la popular serie que tiene como protagonista a Tommy Shelby, quien es interpretado por Cillian Murphy.

La película está ambientada en los 40´s, en la Segunda Guerra Mundial. Periodo en el que el protagonista dejó de lado su vida como criminal.

El estreno es este 20 de marzo a través de Netflix.

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