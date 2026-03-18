18 Mar, 2026. 17:51 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprende en Mega tras adelantar cuándo se desarrollarían precipitaciones en Santiago
En la tarde de este miércoles, el especialista en meteorología de Mega reveló su pronóstico del tiempo y dio a conocer el día de esta semana que se registraría lluvia en la Región Metropolitana.
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