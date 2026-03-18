Después de casi una semana del presunto ataque: actualizan estado de salud de Rodrigo Rojas Vade

Rodrigo Rojas Vade, el conocido ex constituyente fue encontrado el pasado miércoles tirado en la Ruta 78. Estaba maniatado, con consignas escritas en sus brazos y rociado con un líquido.

Tras ser llevado de urgencias, el Hospital San Juan de Dios entregó una nueva actualización sobre su estado de salud, a casi una semana del incidente.

Anteriormente ya había dado su primera declaración, pero esta fue breve porque su estado, si bien no era del todo estable, estaba mejorando. Sus únicas palabras fueron que ‘no recuerda’ si vio o no la participación de terceros.

También, detalló que sólo recordaba cuando salió a comprar cigarros en su auto y después despertó en el hospital.

El estado de Rojas Vade

El recinto hospitalario informó que el ex constituyente ha estado presentando avances en su estado de salud. De estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pasó a una unidad de cuidados intermedios.

A través de un comunicado, confirmaron que Vade “continúa evolucionando favorablemente”.

“El paciente se encuentra estable y consciente. Durante los últimos días, ha presentado avances que han permitido continuar su tratamiento en un nivel de menor complejidad, manteniéndose bajo supervisión del equipo de salud”, dijeron.

Los detalles en la investigación

Al ser hallado gravemente golpeado en la Ruta 78, Vade tenía unas consignas políticas en sus brazos con las frases ‘viva Kast’ y ‘no + zurdos’.

El pasado viernes los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron el primer testimonio del ex constituyente, pero no hubo grandes confesiones. Sólo mencionó que “no me acuerdo” sobre el incidente.

Según un reporte de Teletrece, los antecedentes apuntan a un posible “autoatentado”, luego de que hallaran amarras plásticas en la casa del ex convencional, similares a las que tenía en el ataque. Aunque tampoco se ha descartado la participación de terceros.

A su vez, los detectives encontraron un plumón en el auto de Vade, el cual se sometió en investigación para ver si es el mismo que fue utilizado para escribir las consignas en los brazos.

Con el resultado, verán también si la tipografía de las frases es similar a la escritura del ex constituyente.

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