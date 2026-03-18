Conocido cantante chileno impacta con potente confesión en plena entrevista: «Pensé en quitarme la vida»

Recientemente, un reconocido influencer y cantante urbano nacional generó gran impacto con una sincera y potente confesión.

Estamos hablando de JB The Voice, quien es muy conocido en redes sociales y suele compartir con los miembros del llamado «Torneo de Cell».

El influencer contó en una entrevista que en un momento de su vida pensó en quitarse la vida debido al acoso que sufrió mediante internet. El cantante dio a conocer que el «hate» se debía a que era «viejo» y que incluso lo acusaban de delitos que según él, no cometió.

La sincera confesión de JB The Voice

En el programa digital Influencers Callejeros Plus de Iván Martínez, personaje de redes sociales expresó: «Yo en algún minuto sí pensé en quitarme la vida en el año 2021-2022».

«Imagínense si hubiese sido así, quizás yo hoy en día no podría haber estado aquí con los chiquillos», añadió JB.

De acuerdo al influencer, el momento que vivió se desencadenó debido a los videos que le dedicaba un youtuber.

En este sentido, el cantante le mandó un mensaje a quienes lo critican en redes sociales. «Literalmente a mí me costó un mundo aprender a conocer y a entender lo que eran ustedes detrás de un teléfono (…) Tuve que aprender a mirar las cosas de distinta manera porque por culpa de ustedes mucha gente se ha quitado la vida», indicó.

Vale señalar que JB The Voice suele dar que hablar en redes sociales, donde constantemente se viralizan clips de él. En Instagram suma cerca de 59 mil seguidores. Mientras que como cantante, uno de sus temas más conocidos es «Chanel», el que suma sobre 300 mil visitas en YouTube.

Recuerda que si vives o conoces a alguien que enfrenta una crisis, en la prevención del suicidio, el Ministerio de Salud cuenta con el fono *4141. Servicio gratuito y que funciona las 24 horas.

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