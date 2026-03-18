“Estoy en mi mejor momento”: Asskha Sumathra se confiesa en la 92.5 sobre su éxito y debut en Gran Arena Monticello

Uno de los grandes comediantes que deslumbró en la última edición del Festival de Viña del Mar fue Asskha Sumathra, la humorista transformista que conquistó al monstruo con su diversa rutina. Después de esa noche, toda la atención se fue hacia Sumathra, que a pesar de tener años de trayectoria, es ahora que su reconocimiento impulsó y rompió todas las barreras.

Es así como la comediante volverá a los escenarios con una increíble rutina llamada ‘Lo que no se vio en Viña’, que tratará sobre su paso por el certamen, que fue bastante aclamado por el público y por haber vivido un ‘abrupto cierre’.

Realizará su primer debut en el Gran Arena Monticello para este próximo viernes 24 de abril a las 21:00 horas. La venta de entradas están disponibles por el sitio web de Ticketmaster.

‘Estoy muy feliz’

En conversación con Radio Activa, comentó su paso por el certamen y el éxito que le trajo después de su rutina. Contó que «la gente ha sido muy amorosa desde el principio hasta el final».

Durante la entrevista en el programa «El Portal del Web», no pasó desapercibido el momento del ‘abrupto cierre’ que vivió durante la presentación en Viña 2026, donde fue sacada del escenario repentinamente, ocasionando las pifias del público para que regresara Sumathra al show.

En esa misma línea, reveló que sólo le faltaba un chiste para cerrar el show, el cual consistía en sentarse y ponerse una corona. Después de eso, terminaba con la frase “gracias Festival de Viña del Mar, porque voy a llegar a mi casa, poner una gaviota en cada velador y mañana voy a despertar con dos pic*s a cada lado”.

Tras más de 20 años en el transformismo, esto no es un ‘reconocimiento’, sino que siempre existió este espacio que ahora llega a otras generaciones. «Ahora el transformismo es más visibilizado», confesó.

‘Lo que sí me arrepiento’

A la vez, comentó acerca de lo único que se arrepintió de no hacer durante su paso en el certamen. Y es que no se quedó ‘festejando’ su presentación, ni estuvo en el backstage del certamen, solamente se fue a la habitación del hotel. Pero fuera de eso, agradeció a cada persona que la ayudó durante la rutina, y que nadie «pasó a llevar su esencia».

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