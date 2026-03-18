Fran Maira reaparece en redes sociales con importante mensaje a casi un mes de atropello a motorista: «Hoy siento más que nunca…»

Recientemente, Fran Maira reapareció en redes sociales a poco menos de un mes del trágico accidente de tránsito que protagonizó, en el que atropelló Mayerson Zapata, joven venezolano que se encontraba trabajando como repartidor en motocicleta.

Recordemos que el incidente ocurrió después de que la influencer y figura de TV doblara a la izquierda en el cruce de Avenida La Dehesa con calle El Roble, en Lo Barnechea.

Después de ese momento, Fran Maira compartió diversas publicaciones en sus redes sociales, en los que pidió por la salud del afectado. Recordemos que hasta hace poco el motorista estaba en estado grave.

Y recientemente, la exparticipante de Gran Hermano Chile compartió una nueva y esperanzadora publicación en su cuenta de Instagram.

Fran Maira compartió una imagen religiosa, la que acompañó con palabras de agradecimiento para quienes han apoyado y orado por Mayerson Zapata.

«Virgencita, gracias x darme la fe que hoy siento más que nunca en mi corazón», indicó la influencer. Además, agregó: «Gracias a todos por sus oraciones que ya están dando frutos».

En tanto, para finalizar, Fran Maira indicó: «A todos los que quieran seguir apoyándonos con sus oraciones, gracias».

De este modo, a pesar de que la jurado de «¿Cuánto vale el show» no entregó mayores detalles sobre el estado de la víctima, dio a entender que estaría evolucionando de manera positiva.

¿Fran Maira llegará a «Fiebre de baile»?

Vale señalar que antes de que se protagonizara este trágico incidente, Fran Maira era una de las participantes confirmadas para el estelar de Chilevisión «Fiebre de baile».

Y luego del accidente, Diana Bolocco indicó que su llegada al espacio quedó congelado. Y hasta el momento, ni CHV ni la joven se han referido al respecto.

De este modo, solamente queda esperar para ver si finalmente llega al programa de baile.

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