«Siga haciendo su pega de mier…»: Esteban Duch respondió duramente a las críticas de Vasco Moulian por su show en Viña 2026

El comediante Esteban Duch fue uno de los humoristas que logró conquistar al público en el último Festival de Viña del Mar, superando las dudas previas a su presentación. El venezolano tenía el desafío de hacer reír a la Quinta Vergara, especialmente considerando el antecedente de su compatriota George Harris, quien fracasó frente al monstruo.

Previo a su show, uno de los que lanzó duras críticas fue Vasco Moulian, quien señaló: «Siempre lo he encontrado malo. Pueden buscar una rutina y no se van a reír. Lo encuentro soberbio, tonto… tu estrategia es torpe y te va a ir mal hoy, te lo canto«.

Sin embargo, el resultado fue completamente distinto. Esteban Duch tuvo una exitosa presentación, logró hacer reír al público y se llevó ambas gaviotas del certamen.

La respuesta de Esteban Duch a Vasco Moulian

Ya con el triunfo consolidado, el comediante abordó las críticas en el podcast El Sentido del Humor, conducido por Luis Slimming, donde se refirió directamente a los dichos de Moulian.

En primera instancia, reaccionó levantando el dedo del medio, pero luego explicó su visión: «Cuando salió eso, lo de Vasco, yo me di cuenta rápidamente de que es un personaje al que le pagan por hacer eso«.

«Es como que alguien dijo: ‘oye está todo el mundo tirando este loco para arriba, ¿quién lo quiere tirar para abajo? Y Vasco dijo «presente’. Fue eso nomás, nada personal«, agregó Esteban Duch.

De todas formas, cerró el tema con un duro mensaje directo hacia el panelista: «así que siga haciendo su pega de mierda…«.

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