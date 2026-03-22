«Si le pasa algo se me acaba la vida»: Tanza Varela preocupó tras revelar complejo estado de salud de su bebé

La exchica reality Tanza Varela generó preocupación en redes sociales tras revelar el delicado estado de salud de su hija de 11 meses, Roma, luego de sufrir una picadura de un insecto.

Durante las últimas horas, la influencer había pedido ayuda a través de sus redes, buscando orientación médica tras notar que el pie de la bebé se estaba poniendo morado, sin tener claridad sobre lo ocurrido.

Tanza Varela preocupó tras revelar complejo estado de salud de su bebé

Con el paso de las horas, y tras acudir a un centro médico, Tanza Varela entregó una primera actualización a través de sus redes sociales: «Chiquillos, Roma se va a quedar hospitalizada, estamos hechos mierda. Su patita se está poniendo muy negra y no saben qué es. Si le pasa algo a la Roma se acaba la vida. Así que recen por la Roma todo lo que puedan y volveremos con noticias».

Posteriormente, durante este domingo, confirmó el diagnóstico y entregó más detalles del estado de salud de la menor: «A nuestra Roma le picó una araña de rincón, durante la mañana de ayer sábado. Próximo domingo cumple 1 año así es que mándenos todo su amor para que nos vayamos pronto a la casa. Por ahora estará hospitalizada durante toda esta semana«.

En el mismo mensaje, también pidió apoyo a sus seguidores en este difícil momento familiar: «Sé que mi comunidad de personas maravillosas la quieren mucho, mándenle por favor todo su amor. Nuestros hijos son lo más importante que existe en nuestra vida con Matías. Gracias a todos«.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño hacia la familia, especialmente para la pequeña Roma, que permanece hospitalizada mientras evoluciona su estado de salud.

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