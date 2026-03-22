«Hay denuncia en Carabineros, ambos dicen haber sido agredidos»: Fabricio Vasconcellos se vio envuelto en una confusa pelea en Colina

Un confuso incidente se registró durante la tarde de este sábado, teniendo como protagonista al bailarín brasileño Fabricio Vasconcellos.

De acuerdo a la información entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez, el hecho habría terminado con dos personas lesionadas y con denuncias presentadas ante Carabineros.

El momento del incidente

A través de un video en su Instagram, la comunicadora explicó el caso: «Según me comentan, Fabricio Vasconcellos se vio involucrado en una pelea. Una pelea que terminó con una persona lesionada, con una denuncia en Carabineros y con una constatación de lesiones en una clínica del sector oriente».

En esa línea, Cecilia Gutiérrez expuso la versión de la supuesta víctima. «Según el relato de familiares de la supuesta víctima, dentro del condominio donde Fabricio vive junto a Mariela Román, iba entrando una persona que fue a visitar a un vecino de Fabricio, una persona que viene en el mismo condominio».

Sobre el origen del conflicto, detalló: «Por la naturaleza del lugar, con lomos de toro, límites de velocidad, iba más lento. Fabricio iba entrando detrás y empezó a apurar, a tirar el auto encima, a tratar de pasar por al lado, apurando, y que esta situación había llevado como a un encontrón verbal. Pero este encontrón había escalado hasta que llegaron a los golpes«.

Incluso, según ese relato, «Fabricio lo habría golpeado con un objeto contundente«, contó Cecilia Gutiérrez.

Sin embargo, también dio a conocer la versión del entorno del bailarín: «lo que dicen del lado de Fabricio es que él fue agredido primero, que incluso las lesiones que tiene en su mano no son por haber golpeado a otra persona, sino porque esta persona le habría apretado los dedos en la puerta de la camioneta«.

Además, agregó antecedentes sobre lo ocurrido tras el incidente: «Lo que también me dicen es que Carabineros habría llegado a la casa de Fabricio con Mariela, que no habría salido nadie, pero sí en algún momento Mariela habría ido a tomar fotografías a la casa de sus vecinos, donde estaba esta persona».

Finalmente, la periodista confirmó que el caso ya está en conocimiento de las autoridades: «Esto está en una denuncia en Carabineros. Ambos dicen haber sido agredidos. Uno dice que fue primero».

Fabricio entregó su versión

Más tarde, Cecilia Gutiérrez compartió la declaración del propio Fabricio Vasconcellos, quien entregó su versión de lo ocurrido:

«Hoy alrededor de las 13 (horas), al regresar a mi domicilio, junto a mi hija de 15 años, observé un vehículo desconocido, circulando de manera sospechosa y a baja velocidad. Al aproximarme a mi casa, el vehículo comenzó a obstaculizar mi paso, por lo que procedí a adelantarlo», explicó.

En esa misma línea, contó: «Al ingresar a mi propiedad, antes de que el portón se abriera completamente, el conductor descendió de su vehículo y se acercó de forma muy agresiva a mi automóvil. Al bajar parcialmente la ventana, el individuo me escupió, por lo que intenté cerrar y resguardarme».

Según su relato, la situación escaló rápidamente: «al intentar descender del vehículo, el sujeto forcejeó la puerta y la golpeó, lo que provocó que esta se cerrara sobre mi mano, causándome lesiones de carácter mediano. Posteriormente, al bajar del vehículo, el individuo me agredió físicamente, iniciándose una breve pelea. Segundos después, una mujer que lo acompañaba también intervino agrediéndome».

«Ante la situación, opté por retirarme y volver a mi vehículo. En ese momento, el individuo profirió amenazas de muerte en mi contra y hacia mis perros, indicando que regresaría. Luego extrajo un objeto contundente, un palo, desde su vehículo y golpeó la parte posterior de mi camioneta. Todo lo anterior ocurrió en la presencia de mi hija menor«, cerró.

El bailarín también aseguró que realizó la denuncia correspondiente y acudió a constatar lesiones.

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