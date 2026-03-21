«Las cosas en el canal no están bien…»: Reconocido periodista de TVN confirmó su salida de la señal

Uno de los periodistas de uno de los programas más reconocidos de TVN, Carmen Gloria a tu Servicio, anunció su salida del canal. El joven también tuvo un paso por Ahora Caigo, programa conducido por Daniel Fuenzalida.

Se trata de Leonardo Baeza, quien apuntó a la compleja situación económica de la señal estatal. Recordemos que TVN arrastraría una deuda de apróximadamente 12 mil millones de pesos.

Reconocido periodista de TVN confirmó su salida de la señal

Con una publicación en su perfil de Instagram personal, Leonardo Baeza confirmó su slaida de TVN, tras tres años en el canal: «¡Adiós TVN! Las cosas en el canal no están bien y esta vez me tocó a mí«, escribió de entrada.

«Estoy tranquilo, orgulloso y feliz de haber vivido mis primeros 3 años como periodista en el canal público. Crecí en Carmen Gloria y luego disfruté un corto, pero lindo periodo en Ahora Caigo«, agregó el periodista.

Por último, Leo Baeza aprovechó para destacar su paso por TVN, y su futuro laboral: «Me llevo el corazón lleno de momentos inolvidables y gente maravillosa. Realmente me sentía en familia. Confiando en el proceso y seguro de que vendrán cosas maravillosas para mí y si no llegan, las buscaré porque rendirme, jamás», cerró.

También, cabe destacar que la señal continúa con problemas económicos, lo que incluso los llevó a pedir un préstamo de 7 mil millones para continuar con sus operaciones, durante el mandato de Gabriel Boric.

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