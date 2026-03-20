Recordado rostro de TV enciende la polémica sobre los feriados irrenunciables con polémica opinión: «Ahora we… por»

En los últimos días, se ha instalado un tenso debate por la la propuesta que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) al Gobierno de eliminar los feriados irrenunciables.

Vale señalar que múltiples figuras del espectáculo han entregado su opinión al respecto. Entre ellas, se encuentran Naya Fácil, quien se llenó de críticas en redes. Y recientemente, se sumó una recordada figura televisiva.

Resulta que Álvaro Sanhueza, exreportero de TVN y Mega entregó su opinión en un post de X (antes Twitter) y se llenó de críticas.

Álvaro Sanhueza enciende la polémica por feriados irrenunciables

«Ahora we… por los feriados irrenunciables, que en rigor son cinco durante el año. Sin contar los otros feriados. Toda mi vida hice turnos fines de semana, años nuevo 1 de mayo ¡Qué tanto! Hay que trabajar y producir», lanzó.

Como era de esperarse, la publicación de Álvaro Sanhueza se llenó reacciones. En este sentido, diversos usuarios criticaron su opinión. Muchos indicaron que estos días libres tiene el fin de proteger el derecho a trabajar, principalmente en el comercio.

Otros apuntaron incluso a los supuestos beneficios que hay en la industria televisiva cuando se trabaja días feriados.

Frente a esto, fue el mismo Álvaro Sanhueza quien se habló nuevamente al tema a través de su cuenta de X.

«Volviendo al feriado irrenunciable, que trabaje el que quiere trabajar, firmando una declaración que es su decisión», lanzó.

Es importante mencionar que la idea de eliminar los feriados irrenunciables fue una propuesta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). En tanto, hasta ahora el Gobierno no ha anunciado cambios en la norma actual.

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