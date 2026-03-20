«Siempre existirán las envidias»: Despiden a querido miembro del matinal Tu Día de Canal 13

Hoy se anunció el despido de un integrante del matinal que acompaña las mañanas de Canal 13, ‘Tu Día’.

Tras estar en el programa desde sus inicios, el periodista informó en sus redes sociales su salida del matinal.

Con un mensaje profundo y marcado por la reflexión, escribió que su despido fue un sentimiento “raro”, ya que era la primera vez que le ocurría.

Su pareja no se ausentó de los comentarios en apoyo al periodista y comentó con un fuerte dardo al respecto.

Quién es el integrante que salió de Tu Día

Se trata del periodista Gabriel Alegría, quien estuvo en los inicios del matinal de Canal 13 desde 2021 hasta hoy.

Fue el propio comunicador quien dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram, donde se expresó al respecto.

“Hoy me despidieron. Nunca me habían despedido y es raro”, escribió, sorprendiendo a sus seguidores.

De todos modos, Alegría valoró su paso por el programa y destacó el respaldo que recibió del equipo durante todos estos años. “Me voy de un equipo maravilloso, que ha sabido sortearlas todas. Un equipo que ha sufrido varios golpes, pero siempre, siempre me apoyó”, dijo.

Y recordó algunos de sus primeros desafíos dentro de Tu Día, tanto en terreno como en el estudio: “Mi primera vez en la calle y el ánimo del equipo de móviles, o la primera vez en el estudio y la ‘Chica’ (productora) diciéndome que era el más bonito”, agregó.

En ese contexto, el periodista hizo un balance en base a su experiencia profesional, destacando sus aprendizajes en el matinal.

“Aprendí muchísimo, me caí y me levanté. Desayuné muchas veces, abracé otras miles de veces e intenté llegar con la información precisa y directa”, afirmó.

Finalmente, el periodista dejó la puerta abierta para nuevos proyectos en TV u otros tipos de formatos.

“Nos veremos en otras mañanas (o quizás tardes o noches, nunca se sabe). Por ahora, a descansar un poquito y, bueno, ‘chiqueess’, ¡disponible para trabajar!”, finalizó.

«Siempre van a existir malas personas»

La pareja de Gabriel Alegría, no se ausentó de entregarle un mensaje de apoyo ante el despido, aunque también aprovechó para mencionar a aquellos que «arruinan a los mejores talentos».

“Mi amor, admiro profundamente tu trabajo, tu dedicación, lo inteligente y tu capacidad de cambiar de un tema político a promocionar bolas de pino”, comenzó escribiendo.

Sin embargo, le recordó que siempre van a haber malas personas:

“Siempre existirán los espinitas y las envidias. Pero el talento, la dedicación y el cariño de la gente no se compra”, continuó.

Finalmente, le dijo que “hoy cierras un ciclo de aprendizaje y crecimiento en tu carrera. Te admiro viejo hermoso”.

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