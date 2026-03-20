¡Terremoto en Canal! Despidos de importantes figuras remecen a la señal

Recientemente, se dio a conocer que diferentes miembros de Canal 13 fueron despedidos durante la mañana de este viernes.

Una de las afectadas es Verioska Venegas, periodista de prensa, quien dio a conocer la situación en sus redes sociales, donde mencionó que desde el canal le informaron que se debe a una reestructuración. Sin embargo, indicó: «Yo creo que fue por otro motivo».

«Esta es la cara de una persona despedida a las 7 de la mañana. Sí, de más de una década madrugando, Canal 13 decidió despedirme», expresó la comunicadora en Instagram.

Múltiples despidos remecen a Canal 13

Además, hubo otras desvinculación en la exseñal del angelito. Uno de ellos fue José Ignacio Barros, quien formaba parte del matinal «Tu Día».

En conversación, con Fotech, el comunicador señaló: «Es parte de… Me quedo tranquilo con el trabajo realizado y la entrega por el equipo. Creo que en eso nunca me quedé y no pasa por ahí la salida».

Asimismo, otro despido golpeó al matinal de Canal 13. Resulta que el periodista Gabriel Alegría también se enteró este viernes de su despido.

«Hoy me despidieron. Nunca me habían despedido y es raro», señaló en sus redes sociales. Además, también expresó: «Aprendí muchísimo, me caí y me levanté. Desayuné muchas veces, abracé otras miles de veces e intenté llegar con la información precisa y directa».

Sin embargo, esto no es todo. De acuerdo a lo informado por Fotech también hubo otras dos desvinculaciones en Canal 13. Una es la del editor de deportes Pablo Gómez y Luis Marambio, quien forma parte de la misma sección.

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