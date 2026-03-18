Lollapalooza Chile 2027 celebra 15 años de historia: fechas, lugar y cómo comprar entradas

Recientemente, se vivió la versión número 14 del Lollapalooza Chile. Evento en el que se siguió reafirmando su posición como uno de los hitos culturales más importantes del país.

Y el prestigioso festival ya dio a conocer las fechas de su próxima versión. Esta se desarrollará los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Parque O’Higgins.

Vale señalar que Lollapalooza Chile 2026 reunió a más de 80 asistentes por día y fue un preludio para la celebración de los 15 años. Contó con una cartelera compuesta por destacados nombres internacionales como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lewis Capaldi, Doechii, Chappell Roan, Skrillex, Deftones y Lorde.

De este modo, el evento confirmó el gran impacto que tiene a nivel regional y su capacidad para mezclar música, arte y sostenibilidad.

Entradas para Lollapalooza Chile 2027

La venta de entradas iniciará el 31 de marzo, a las 12:00 horas a través del sistema Ticketmaster. El proceso iniciará con los Early Bird. Posteriormente seguirán las fases de Preventa 1 para los Pases de 3 Días General, Lounge y Platinum.

Es importante mencionar que los presentadores oficiales ofrecerán descuentos para la compra de tickets del Lollapalooza Chile 2027

Cenco Malls: tendrá 15.000 descuentos de un 20% en todo tipo de pases desde la preventa 1. Para acceder al beneficio, los usuarios tendrán que descargar su código en la App Mi Mall. Vale señalar que son máximo cuatro entradas por código.

Banco de Chile: Tendrá 15.000 descuentos de un 25% para quienes paguen con tarjetas del Chile. Cabe destacar que se puede pagar en 3, 9 o 12 cuotas sin intereses y se podrá ocupar hasta un 25% de Dólares-Premio. Son máximo cuatro entradas por cliente.

Revisa los precios de las entradas de Lollapalooza Chile 2027 a continuación:

Early Bird: $168.000 (considerando cargo por servicio).

$168.000 (considerando cargo por servicio). Preventa 1: $277.800 (considerando cargo por servicio).

$277.800 (considerando cargo por servicio). Preventa 1 – Banco de Chile: $228.200 (considerando cargo por servicio).

$228.200 (considerando cargo por servicio). Preventa 1 – Cenco Malls: $228.200 (considerando cargo por servicio).

$228.200 (considerando cargo por servicio). Preventa 2: $294.600 (considerando cargo por servicio).

$294.600 (considerando cargo por servicio). Preventa 2 – Banco de Chile: $242.000 (considerando cargo por servicio).

$242.000 (considerando cargo por servicio). Preventa 2 – Cenco Malls: $242.000 (considerando cargo por servicio).

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