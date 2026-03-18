Popular cantante nacional sorprende tras confirmar que será madre por primera vez: «Gracias Dios»

Recientemente, una conocida cantante chilena generó gran sorpresa en sus redes sociales con un tremendo anuncio. Resulta que se convertirá en madre por primera vez.

Estamos hablando de Christell Rodríguez. La joven de 28 años que se hizo conocida a temprana edad en programa «Rojo» dio a conocer la noticia en una publicación en Instagram colaborativa con su esposo, Roberto Parra. En el post aparece una imagen de los dos con la ecografía y unos zapatitos de bebé.

Además, esta tierna fotografía, fue acompañada con un emotivo mensaje. «Y bueno… ahora somos 3″, escribió la artista. Además, añadió: «Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas»

Es importante mencionar que Christell Rodríguez había dado a conocer en diversas oportunidades que tenía intenciones de ser madre. De hecho, después de casarse en 2023, dio a conocer que uno de los motivos por los cuales se sometió a una cirugía bariátrica fue cuidar su salud y prepararse para un posible embarazo.

Además, en una conversación con Las Últimas Noticias, no había escondido sus ganas de agrandar la familia. «Saben que hay un deseo de ser padres, y nosotros tenemos una fe muy grande, creemos que los tiempos de Dios son perfectos, y cuando deba ser, se va a dar y de la mejor manera», mencionó en dicha oportunidad.

Christell Rodríguez se llena de mensajes positivos

Como era de esperarse, el anuncio de la cantante generó múltiples reacciones y se llenó de cariño por parte de sus seguidores.

«Te mereces esta y todas las bendiciones. Felicidades a ambos, serán grandes padres»; «Muchas Felicidades Bella»; «Primer nombre Chipi y segundo nombre Chapa😍»; «Porfin en mundo lo sabe»; «Muchas felicidades, muchas bendiciones para ese bebé»; «Bienvenida a este tan hermoso y caótico mundo de la maternidad», fueron solamente algunos de los mensajes que Christell Rodríguez recibió en su publicación.

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