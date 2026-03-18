Las lamentables muertes que enlutan a Edo Caroe y su familia: «Gracias por todo el amor que le dieron»

Recientemente, el reconocido humorista nacional Edo Caroe dio a conocer que durante el último tiempo enfrentó un complicado momento personal y familiar.

Resulta que el comediante que brilló en las ediciones del Festival de Viña del Mar del 2016 y 2025, sufrió las lamentables pérdidas de dos queridas mascotas: su perrita Leelo Dallas Multipase y su gatita Negri.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram Edo Caroe dio a conocer la lamentable noticia. En este sentido, le agradeció sus seguidores por el cariño que le mandan a sus mascotas.

«Lilito Dallas se fue de viaje por la ciudad; viejita, tranquila, sin dolor, llena de amor. La acompañó nuestra gatita Negris, que ya estaba enfermita y tenía que descansar», partió señalando.

«Gracias por todo el amor que le dieron a Lilu, por sus regalos, dibujos, bordados, pinturas; por los mensajes cada vez que aparecía en una foto, por aplaudirla cada vez que la nombraba en un show», añadió Edo Caroe.

En este sentido, expresó: «Ya es un mes sin Lilito y Negris, y lamento no haberlo comunicado antes pero era necesario vivir el duelo en familia».

Y para finalizar Edo Caroe indicó: «Ahora ya más repuestos, compartimos la alegría de haber hecho todo, literalmente todo para que tuvieran una bonita vida. Felices como familia, de todos los momentos compartidos.

Los mensajes de apoyo para Edo Caroe

Tras dar a conocer esta triste noticia, el humorista recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de cercanos y seguidores de redes sociales.

«Como duele perder a un familiar canino o gatuno, abrazo»; «Abrazo grande edo, para ti y tu familia»; «Un abrazo enorme»; «Y yo aquí emocionado por un desconocido y su perrita la que tengo hasta en una polera. Un abracito don Edo»; «Mucha fuerza», fueron algunos de los comentarios que recibió Edo Caroe en la publicación que subió.

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