«Déjenme a mí asumir las consecuencias»: Edo Caroe se defiende tras la repercusión del polémico chiste en Festival de Viña 2025

Sin lugar a dudas, la rutina de Edo Caroe, fue una de las más comentadas entre todas las noches del pasado Festival de Viña 2025, por el nivel elevado de humor y la potente artillería, que desató las risas del «monstruo» en la Quinta Vergara.

Vale señalar que el comediante lanzó un chiste que dio mucho que hablar. Nos referimos al de «Piñera Robot».

«Yo creo que va a pasar la misma hue… en el próximo período presidencial. Va a salir Bachelet, y después Piñera robot», comentó Edo en el escenario de Viña 2025. “A prueba de agua esta vez, porque recordemos lo que pasó», señaló el comediante en su rutina.

Este hecho generó un inmenso revuelo mediático, llegando a ser denunciado en innumerables ocasiones ante el CNTV. Esto podría generar que el comediante deba pagar una multa por su chiste en la rutina del certamen viñamarino.

Edo Caroe se defiende

En este contexto, el comediante y mago comento de lo sucedido, en el Pódcast conducido Port Luis Slimming, «Entre broma y Broma», donde entregó detalles de lo comentado en su rutina.

«No me censuraron nada. Pudieron haberlo hecho, pero yo les sugerí que no me censuraran. Dije «no me censuren, simplemente déjenme a mí asumir las consecuencias de lo que venga, no las consecuencias monetarias jajaja, las consecuencias morales», comentó Edo Caroe.

Sobre ese mismo tema, afirmó: «Yo no soy anti piñerista, ni considero que sea un discurso de odio».

“A mí simplemente me pareció que, como comediante, no podía dejar de lado uno de los hechos más importantes que ha ocurrido en el último tiempo y si lo podía hacer con un chiste así, creo que era el momento”, agrego el también mago.

Finalizando, Edo Caroe terminó compartiendo una profunda reflexión de los hechos. “Defiendo la libertad que tuve de haber contado ese chiste. Me parecía bueno, lo hice y sin mala intención. La idea era hacer reír con una construcción cómica”, remató.