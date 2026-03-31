“Se rieron en mi cara”: Daúd Gazale reveló el motivo de su minuto de furia en la final de Mundos Opuestos

Ayer se vivió la gran final del reality de Canal 13 ‘Mundos Opuestos 3’, en la que se definió en una ardua competencia con Juan Pedro Verdier versus Daúd Gazale.

Pero hubo un momento que perdió el foco de la final, y es que mientras se desarrollaba la competencia, Gazale manifestó su enojo tras problemas con la cuerda que lo sostenía en las alturas.

Y al coronarse Juan Pedro como el ganador del reality, el ex futbolista perdió los estribos y tuvo su momento de furia, llegando a los golpes con la producción del encierro.

Tras la situación, Gazale explicó por qué se enojó, detallando que hubo complicaciones y risas que lo hicieron estallar.

¿Por qué se enojó Daúd Gazale?

Fue un momento tenso, pero irónico a la vez. Mientras que el ganador, Juan Pedro, le propone matrimonio a su pareja Karen Paola, a metros atrás se encontraba a Gazale discutiendo con personal presente de la producción.

Después de que se calmaran las tensiones, el ex Colo Colo contó la razón tras su molestia.

“Varias veces me tuvieron a mí tres tipos agarrándome, cuando yo no soy pesado, no necesitas tres tipos. Yo les decía ‘dejen de moverme’ porque yo tenía el columpio bien. Y ellos, al cederme, me dejaban más abajo y me quitaban el impulso”, reveló Gazale.

Asimismo, apuntando a quienes maniobran la prueba, mencionó lo siguiente:

“Es una competencia, damos todo, somos serios, pongan gente a la altura. Yo no sé qué empresa trabajó para mantenernos fijos”.

En ese sentido, confesó que hubo risas de por medio, demostrando que había poca seriedad en el ambiente.

“La verdad es que son muy poco serios, después se terminaron riendo en mi cara y por eso les dije ‘¡De qué se ríen, sí para mí no es un juego!’. Yo me vengo a jugar la vida, a dar toda la seriedad posible y el tipo le dio lo mismo”, dijo Daúd.

“Por eso fue mi calentura, porque le dije tres o cuatro veces cuando me quitaba el envión. Yo le decía ‘deja de moverme’ y él se hacía el tonto y seguía bajándome o subiéndome”, agregó.

El desahogo de Gazale

Así fue como recalcó que las personas no estaban en el mismo tono de seriedad que le tomó el ex Colo Colo a la final.

“La gente no estaba capacitada para mí. Ahí tiene que haber un tema más de responsabilidad porque, más encima, ellos creían que uno viene a un juego y no es un juego. Nos jugamos la vida por nuestra gente, nos tomamos muy en serio las cosas”, dijo.

“Pido un mínimo de respeto hacia los competidores y traer gente seria, porque ese chico se reía y me tiraba o me soltaba. Yo tenía que estar diciéndoles ‘Más arriba o más abajo’”, aclaró.

Finalmente, mencionó el arduo trabajo que realizó en la competencia:

“Yo, que tengo que estar compitiendo, tuve que estar preocupado de ellos cuando los profesionales son ellos. Entonces, un desastre los tipos que estaban ahí. Se lo voy a comentar a la gente que manda para que vean a esos chicos y nos los traigan más”, sentenció.

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