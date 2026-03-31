Mundos Opuestos: este es el millonario premio que obtuvo el flamante ganador del reality de Canal 13

En la noche de este lunes se vivió la esperada final del reality de Canal 13, Mundos Opuestos. Instancia, en la que Juan Pedro Verdier se coronó como el flamante ganador tras enfrentarse a Daúd Gazale.

En esta competencia, ambos finalistas te tuvieron que balancear en un arnés a 20 metros de altura con el fin de rescatar 15 pañuelos y posteriormente escalar una estructura metálica con una palanca. Para finalizar tuvieron que romper una esfera de concreto con un martillo.

Si bien hubo un inicio parejo, Juan Pedro Verdier se logró imponer y sacar una importante ventaja.

«Estaba a punto de desmayarme tras el tercer pañuelo y cada etapa siguiente fue peor», indicó el uruguayo tras ganar la prueba.

Y posteriormente se vivió un emotivo y comentado momento. Resulta que Verdier sorprendió a los televidentes y le pidió matrimonio a Karen Paola. «Quiero saber si te querés casar conmigo para los ojos de Dios. Te amo y eres la mujer que quiero para toda mi vida», indicó. La cantante reaccionó emocionada y aceptó.

Por otro lado, Daúd Gazale protagonizó un polémico momento después de perder y se lanzó con todo contra la producción.

El millonario premio que obtuvo Juan Pedro Verdier tras ganar Mundos Opuestos

El uruguayo ya había ganado el primer tiempo del reality, por lo que ya había ganado 25 millones de pesos. Y ahora ganó otros 25 millones. A esto se le suma un paquete turístico para Río de Janeiro tras derrotar a Vanessa Santos en cachipún. Sin embargo, esto no es todo. También se quedó con dos celulares debido a su manejo comunicacional en el encierro.

Por otra parte, a pesar de haber perdido, Daud Gazale también se lleva al menos 25 millones después de ganar el segundo tiempo de Mundos Opuestos frente a Jota Saavedra.

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