“Lo conté por miedo a perder un lugar” Reconocida actriz admitió arrepentirse de hablar sobre su orientación sexual

Recientemente, la reconocida actriz de televisión hizo un mea culpa sobre la entrevista que entregó hace dos años, donde reveló que le gustan las mujeres.

En ese entonces, la actriz contó que su proceso lo tomó “con todo el tiempo y madurez que requiere un proceso tan complejo o intenso como ese. Fue más que nada un proceso conmigo. Lo viví como una sorpresa, pero lo intenté integrar y abrazar”.

También abordó sobre una relación que tuvo con la novelista chilena, Florencia Eluchans.

Ahora, conversó sobre esta entrevista y reveló que se arrepiente de haber hablado de su orientación sexual.

¿Quién es la actriz?

Se trata de Ignacia Baez, actriz chilena que ha participado actualmente en la teleserie ‘Reunión de Superados’.

En medio del podcast ‘Elige a tu vieja’ con Mariana Derderian, confesó que dar aquella entrevista pública “fue heavy”.

“Me dio lata como haberlo tenido que contar, ¿por qué tenía que contarlo? Yo no cuento. Hoy día me doy cuenta y digo, no tengo por qué contarlo”, mencionó al respecto.

Asimismo, ahondó sobre las razones por la cual confesó sobre el tema:

“¿Por qué lo conté? Como por inseguridad, por miedo a perder un lugar. No tengo por qué contar con quién duermo. Pero nadie dice: ‘Hola, tú eres heterosexual’ pero si eres gay, sí. Qué importa”, agregó.

Sin embargo, destacó que en ese momento estaba en una etapa de autodefinición.

“Había una necesidad mía del proceso en el que estaba de decir qué chucha soy, quién soy. Me gustan los hombres, pero también las mujeres. Entonces, ¿Quién soy?”, dijo.

Y añadió: “Como ponerle un nombre, que es una tontera, que eso encuentro que es muy chileno además, pero creo que fue parte del proceso”.

Finalmente, de lo que no se arrepiente es de transparentar el hecho con su familia.

“Igual tuve mucho cariño de vuelta, pero no era necesario. Nunca lo hice. No es mi estilo andar diciendo ‘Estoy en pareja con’, como que me da rabia. Me rabia la pareja de ese momento, como que todo me da rabia”, cerró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google