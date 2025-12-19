Popular actriz chilena impacta tras acusar que fue víctima de abuso sexual tras someterse a tratamiento alternativo: «Me hizo sacarme la ropa y…»

Recientemente, una popular actriz nacional impactó tras acusar que fue víctima de abuso sexual por parte de un supuesto iriólogo en un momento complicado de su vida. Hablamos de Ignacia Baeza, quien hizo la revelación en el podcast Elige a tu vieja ¿Cómo quieres ser?.

La intérprete dio a conocer que en este tiempo estaba tratando ser madre, por lo que había iniciado un tratamiento de fertilidad.

«Yo estaba tratando de tener hijos, me hice un tratamiento de fertilidad, y era un momento sensible para mí», expresó la actriz.

En este sentido, Ignacia Baeza señaló que le dieron un dato de una consulta. «Me dieron este dato de un iriólogo, que más bien quedaba por ahí cerca de este parque de diversiones llamado Fantasilandia, y yo voy donde este iriólogo», contó.

El duro relato de Ignacia Baeza

La actriz expresó que desde un inicio le pareció extraña la situación. «Entré y me pareció rara esta consulta, todo un poco chanta y te saca una foto al ojo. Y ese ojo lo pone como en una pantalla gigante y se ve», indicó en diálogo con Mariana Derderian.

Además, Ignacia Baeza señaló que el hombre le habría dado una explicación a su dificultad para quedar embarazada.

«Yo le dije ‘bueno, yo vengo porque no me puedo embarazar’ y me dice ‘no, los hijos están arriba, pero hay que bajarlos, tú tienes un tema con tu chakra sexual'», relató

En este sentido, expresó: «Me dijo que tenía que entrar a trabajar este chakra».

«Me acosté en una camilla, me hizo sacarme la ropa y me toqueteó», continuó Ignacia Baeza.

La intérprete dio a conocer que no reacción en primera instancia. «Yo estaba tan sensible que dije ‘bueno, si tengo que pasar por esto, lo hago, nomás'», mencionó.

Pero, indicó que tras salir del lugar se sintió mal. «Salí muy afectada y dije ‘cresta, qué hice'», expresó.

Luego le contó esta situación a su expareja, lo que la ayudó a entender la gravedad del asunto. «Llamé a mi pareja de ese momento y me dijo ‘esto es un abuso, Ignacia, tú estás loca de la cabeza'», expresó.

Además, Ignacia Baeza reconoció que «después supe de otras mujeres a las que le había pasado».

