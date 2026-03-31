«Estoy recibiendo lo que merezco»: Gala Caldirola se sincera ante su nueva relación con el Mago Jiménez

A mediados del mes de marzo dos rostros de la TV fueron vistos acaramelados en las Torres del Paine.

Y así fue, luego de que Luis ‘Mago’ Jiménez respondiera a las especulaciones con unas postales en sus redes sociales, mostrándose con quien es su nueva pareja.

Se trata de Gala Caldirola, quien no había hablado sobre la relación hasta ahora, que entregó unos tiernos detalles de cómo está viviendo esta nueva etapa en el amor.

Las sinceras palabras de Gala Caldirola

“No acostumbro a comentar públicamente cosas como estas, pero si vamos a empezar nos gustaría que sea de cero. Sin malas energías ni especulaciones”, escribió el Mago en aquella publicación que comprueba la relación junto con Gala.

Hasta ahora, lo único que teníamos como confesiones de la española sobre la relación, eran algunos comentarios respondiendo ante las postales o publicaciones de ella en sus redes sociales.

En medio de una conversación con Las Últimas Noticias, respondió estar feliz en este nuevo pololeo.

«Estoy contenta, soy una mujer apasionada. Estoy feliz y simplemente siento que estoy recibiendo lo que merezco», comenzó diciendo.

En esa misma línea, abordó sobre la conexión que tiene con el Mago y cómo ser buena persona, atrae a buenas personas:

«Cuando uno es positivo, atrae a personas positivas a su vida. Así que me estoy dejando querer y conocer. Se nota cuando dos personas vibran en la misma sintonía”, agregó.

En tanto, la pareja enfrentará un nuevo desafío, al saberse que el Mago fue convocado por José Luis Sierra para ser parte del cuerpo técnico en el AI-Wakrah de Qatar y Gala la nueva participante de Fiebre de Baile, esperando ver al Mago en el público.

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