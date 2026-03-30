Restricción vehicular 2026: ¿Cuándo empieza a regir la medida en Santiago?

Estamos terminando marzo, mes marcado por el fin de las vacaciones y el regreso de las responsabilidades. A esto se le suma que ya comenzó el otoño, época del año en la que empeora la calidad del aire. En este contexto, muchas personas se preguntan cuándo inicia la restricción vehicular en la Región Metropolitana este 2026.

Esta medida se aplica anualmente en Santiago y se traduce en que muchos vehículos vean limitada su circulación.

La restricción vehicular se aplica en meses de otoño e invierno, que es cuando se ve más afectada la calidad del aire. Además, se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente.

Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: conoce la fecha de inicio de la medida

Cada año, la medida entra en vigencia el 1 de mayo (viernes). No obstante, dicha fecha coincide con el Día del Trabajador que es feriado. De este modo, la primera vez que se aplique será el lunes 4 de mayo.

Recordemos que la restricción vehicular se aplica de lunes a viernes (con la excepción de feriados). Por otro lado, el horario es entre 07:30 y 21:00 horas.

De este modo, próximamente las autoridades compartirán un calendario. En este estarán definidos los vehículos en los que rige la medida cada día, dependiendo del último número de su patente.

Estos son los vehículos en los que rige la restricción vehicular:

Motocicletas que fueron inscritas antes del 2002 / Motocicletas que fueron inscritas antes del 2010

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre del 2011 (sin sello verde)

Vehículos de transporte de carga que no cuentan con sello verde

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros que no cuentan con sello verde

Es importante mencionar que cuando se esté aplicando la medida y se decrete preemergencia ambiental habrá más vehículos con restricción vehicular con el objetivo de cuidar la calidad del aire. En este sentido, es importante que los conductores estén atentos a lo que informan las autoridades.

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