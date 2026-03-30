Álvaro Salas y Centella en Gran Arena Monticello 2026: cuándo es, precios y cómo comprar entradas

Próximamente, los destacados comediantes Álvaro Salas y Centella llegarán a Gran Arena Monticello con la finalidad de hacer reír a los presentes con rutinas llenas de humor los estilos característicos de los artistas.

El evento está programado para el jueves 2 de abril a partir de las 21:00 horas.

Es importante mencionar que Álvaro Salas llegará por primera vez al escenario de San Francisco de Mostazal con una rutina clásica. El «Rey del chiste corto» tiene más de 50 años de carrera y sus inicios se dieron en «Pujillay». Posteriormente optó por independizarse y siguió su camino solitario. De este modo, llegó a importantes escenarios. Entre ellos, el Festival de Viña

Por otro lado, Centella, fue un destacado participante y ganador del programa «Coliseo Romano». En el 2015 también fue parte del certamen viñamarino, donde ganó gaviotas de plata oro.

Actualmente, sigue manteniendo su estilo humorístico, el cual ha encantado a sus seguidores y que ha mantenido por más de 20 años de carrera. Durante este tiempo se ha presentado en importantes escenarios de su país. Además, se consolidado como uno de los mejores humoristas de la patagonia de Chile y Argentina.

Venta de entradas para Álvaro Salas y Centella en Gran Arena Monticello

Las entradas para el show de Álvaro Salas y Centella del 2 de abril en Gran Arena Monticello se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

A continuación te dejamos el mapa de ubicaciones y los precios de los tickets:

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