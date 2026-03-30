30 Mar, 2026. 17:47 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana? Iván Torres adelanta el panorama que se espera para los próximos días en Santiago
En la mañana de este lunes, el meteorólogo de TVN entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital del país ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revísalo a continuación.
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