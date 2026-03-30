Semana Santa en Chile: así funcionará el comercio en el primer fin de semana largo del 2026

La celebración de Semana Santa cae justo como el primer fin de semana largo del 2026 en Chile.

A pesar de que la conmemoración comenzó desde el domingo 29 de marzo y termina el domingo 5 de abril, nuestro país solo lo conmemora dos días feriados. Como no tienen una misma fecha como otras celebraciones, no son catalogados como feriados irrenunciables, por lo que el comercio puede operar con normalidad.

Revisa cómo funcionará el comercio en este primer finde largo.

¿Cómo estará el comercio en Semana Santa?

Los días feriados serán para este viernes 3 de abril y sábado 4 de abril. Recordemos que esta fecha no se toma como feriado irrenunciable.

El año pasado, mediante un dictamen sobre Viernes Santo, la Dirección del Trabajo resolvió esta problemática.

En concreto, concluyó que los trabajadores del retail que NO trabajaron anteriormente durante un Viernes Santo, tienen como derecho adquirido el “descanso de forma absoluta” para este feriado, sin que afecte sus remuneraciones. Pero, el comercio si funcionará.

Esto no aplica a trabajadores nuevos, ya que al no existir una acción consolidada en el tiempo, no existe un derecho adquirido, según la DT.

Por ello, al no ser un feriado irrenunciable, el comercio funcionará normalmente durante el fin de semana largo de Semana Santa 2026.

Eso sí, deben compensar a los trabajadores por ser feriado, de la forma en que la ley faculta. Los únicos exceptuados de trabajar serían aquellas personas que no trabajaron antes en Viernes Santo, que, como confirmó la autoridad, tienen ese día de descanso como un derecho adquirido.

En resumen, si ya tenías el Viernes Santo como día libre, podrás seguir disfrutándolo. De lo contrario, el comercio funcionará de manera habitual, respetando las compensaciones laborales correspondientes.

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