“No vivo el sacrificio de las personas chilenas” El mea culpa de Naya Fácil sobre polémicos dichos de los feriados irrenunciables

Naya Fácil estuvo en Primer Plano y entregó unas disculpas públicas hacia quienes se sintieron ofendidos por sus polémicos dichos sobre los feriados irrenunciables.

De este modo, entregó detalles de la polémica que desató una ola de críticas hacia la influencer, luego de haber opinado a favor de la posible medida de eliminar los días libres obligatorios.

En concreto, mencionó esa vez: “ veo mucha gente quejándose de los feriados y ¿ustedes creen que un emprendedor descansa los feriados?. Siempre he sido fiel creyente de que quien quiere surgir puede surgir”.

Fue así que, durante el estelar de CHV, hizo su mea culpa al respecto.

Las disculpas públicas de Naya Fácil

Después de haber repasado los comentarios de la influencer sobre los feriados irrenunciables, a los que se sumaron sus palabras ante el alza del combustible, Naya comenzó entregando sus disculpas en el estelar.

“Quiero pedir disculpas a todas las personas que quizás se sintieron pasadas a llevar y gracias por hacérmelo saber. Gracias por gritármelo en la calle. Quizás no de buena manera, pero así es como a veces entiendo que lo que dije estuvo mal”, empezó.

A la vez, agregó que también no debía entrometerse en temas políticos, haciendo énfasis en que no los entiende:

“No manejo y el cual quizás no tengo derecho a hablar porque no vivo la vida de las otras personas, no vivo el sacrificio de las personas chilenas”, añadió.

“Tengo un estilo de vida distinto que es el ser influencer, entonces eso no me daba el derecho de hablar de esto, así que de todo corazón, quiero reiterar mis disculpas públicas”, recalcó Naya Fácil.

Finalmente, hizo foco en reconocer cuando uno se equivoca.

“Estoy acá para reconocer y creo que esto también es parte de crecer, reconocer que me equivoqué, que estuvo mal lo que dije y sobre todo en meterme en temas de los cuales yo no me manejo, y sinceramente tampoco me informé”, cerró.

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