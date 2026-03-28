«¿Qué está pasando en la casa de ese niño?»: Naya Fácil hizo una potente reflexión tras asesinato de inspectora en Calama

La reacción de Naya Fácil no pasó desapercibida tras el impactante crimen ocurrido en Calama, donde un estudiante de 18 años apuñaló a una inspectora, provocando su muerte y dejando además a otras cuatro personas heridas.

La influencer ya había sido el blanco de las críticas, tras sus últimas opiniones respecto a los feriados irrenunciables y el alza de la bencina.

Naya Fácil hizo una potente reflexión tras asesinato de inspectora en Calama

A través de su cuenta de Instagram, Naya Fácil reaccionó al hecho: «Estamos impactadas con esta noticia, estamos en shock ¿En qué mundo nos estamos convirtiendo?«.

«Yo creo que necesita ayuda psicológica, o sea, algo pasa en su mente para llegar a actuar de esa manera, llegar a hacer todo lo que hizo, no sé, y a los 18 años, tan pequeño«, agregó.

Pero no solo eso, sino que reflexionó respecto al origen de su actuar: «No dicen en la tele por qué pasó todo esto, o sea, ese niño de 18 años obviamente no tiene justificativo, nada, pero ¿qué lo gatilló a llegar a actuar de una manera tan grave?».

«¿Qué está pasando en la casa de ese niño? Cuando los niños vienen con una educación en la casa, valores… o que no se les da, a veces, siento que pasan este tipo de cosas«, explicó Naya Fácil.

En esa misma línea, reflexionó: «Ahí hay que hacer todo un mea culpa de ese niño porque quitarle la vida a alguien ya es gravísimo, ¿pero que lo haga un niño? Trato de entender cómo un niño de 18 años puede llegar a actuar de una manera tan drástica… solo que haya sufrido bullying«.

«Yo sé que me siguen muchos padres, madres o tutores que tienen niños pequeños en casa. De verdad, eduquen en casa, aconsejen en casa, los niños tienen que aprender a escuchar, tienen que escucharlos a ustedes, no está bien no hacerle caso a los profesores», cerró Naya Fácil.

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