Luto en Hollywood: Fallece recordado actor internacional que brilló en «Volver al Futuro» y «Top Gun»

Una triste noticia acaba de golpear al mundo del espectáculo. Uno de los actores más recordados de icónicas sagas de los 80′ y 90′ acaba de fallecer en las últimas horas.

Se trata de James Tolkan, quien falleció a los 94 años de edad, en Nueva York, Estados Unidos.

Fallece recordado actor internacional que brilló en «Volver al Futuro» y «Top Gun»

La noticia fue dada a conocer por Michael Klastorin, parte del equipo de la saga Volver al Futuro, a través del medio internacional Variety.

El publicista de la trilogía informó que el deceso de James Tolkan se produjo el jueves 26 de marzo, pero se hizo público durante la noche de este viernes. Por otro lado, no detalló la causa de su fallecimiento.

El destacado actor falleció a los 94 años, en Sanarac Lake, Nueva York.

James Tolkan es recordado por su participación en la trilogía de Volver al Futuro, donde debutó en la primera película, y también apareció en la segunda, en las cuales interpretaba al estricto Director Strickland.

También regresó a la saga para la película final de 1990, en la que, por la época en la que transcurría, interpretó al abuelo de su propio personaje.

James Tolkan también tuvo un recordado papel en otra importante película de aquella época. Se trata de su rol como Tom Jardian, conocido en el filme como Stinger, en la aclamada Top Gun.

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