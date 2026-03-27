De La Ghetto sorprende en RadioActiva tras anunciar canción con Sinaka: «Vamos a hacer un palo»

En la jornada de este viernes, De La Ghetto estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia, en la que estuvo hablando con Jaime Proox y Roberto Rosinelli sobre su presentación de este sábado en el evento I Love Reggaetón y mucho más.

Por ejemplo, se sinceró por el cariño que le tiene a nuestro país. «Yo amo Chile. La primera vez que yo pise Chile fue en 2012, si no me equivoco, en el Caupolicán junto a Coscu, Ñengo Flow y Jory Boy. Me quedé impactado loco. Enamorado de Chile», mencionó.

Además, con respecto a sus nuevos proyectos, De La Ghetto dio a conocer que está trabajando en nuevo EP y que antes de fin de año planea lanzar otro disco.

Posteriormente, adelantó que se vienen canciones con diferentes cantantes chilenos.

«Hemos grabado ya como con ocho chilenos», lanzó. Además, reveló que uno de estos es Sinaka.

«Vamos a montar algo bien chévere, vamos a hacer un palo», adelantó. En este sentido, indicó que será old school, pero «con elementos nuevos».

De La Ghetto en I love Reggaetón

Sobre su presentación en el esperado evento, el destacado cantante adelantó que tiene preparado un show que se compone de «puros éxitos». Además, adelantó que tendrá sorpresas.

El evento es este sábado 28 de marzo a partir de las 17:00 horas y quedan las últimas entradas, las que se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket.

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