“Me encanta ser curvilínea, me gusta tener las pechugas grandes, el durazno bien gigante…no tengo problema con eso”

Una nueva polémica involucró Vasco Moulian, al haber realizado unos polémicos dichos sobre el cuerpo de una participante de Fiebre de Baile.

En concreto, mencionó que la bailarina Betsy Camino tendría mejor rendimiento en la competencia si bajara de peso. y que no lo decía en público por miedo a la funa.

Sin embargo, la cubana no se aguantó y lo encaró durante el programa bailable, apuntando a que su cambio de peso se debe a problemas de salud, pero que tener ‘kilos de más’ no es de importancia para ella.

A pesar de que Moulian le ofreció sus disculpas, seguía manteniendo su postura. Ahora, Camino es una de las invitadas al programa prime ‘Podemos Hablar’ de este viernes, donde se confesó sin tapujos sobre su físico.

Esto fue lo que dijo Betsy Camino

Cuando enfrentó a Moulian, reveló en vivo y en directo que ella no menstrua. “Yo no menstrúo, no ovulo. Y cuando una mujer no ovula, acumula un montón de líquidos en su cuerpo, insomnio, vómitos, mareo”, confesó.

“Estoy en un tratamiento que, desgraciadamente, es lo que yo más quiero ahora y no puedo ser mamá”, agregó esa vez.

Fue así que en el adelanto de ‘Podemos Hablar’ lanzó su opinión sin miedo:

“No me molesta mi cuerpo, a mí me encanta ser bastante curvilínea…Me gusta tener las pechugas grandes, el durazno bien gigante, no tengo problema con eso”, dijo.

Pero sí apuntó a los comentarios de odio sin sentido hacia su físico. “Lo que me molestó fue que sentí que fue gordofobia disfrazado de un buen consejo”, lanzó.

“Yo creo que cuando uno quiere dar un consejo a la primera persona que se lo da es a la persona, cara a cara”, mencionó Camino.

Luego, explicó que “yo no estoy aquí por gorda o por flaca, yo estoy aquí por talento y porque creo que me he ganado un espacio en la televisión chilena”.

A la vez, recalcó que “lo primero a juzgar es mi talento y que me pueda hacer una devolución técnica. Me molesta que lo diga siendo jurado y no sea capaz de decírmelo de frente”.

Sobre su estado de salud, comentó que a veces piensa que se debe a ‘un castigo divino’:

“A veces creo que la vida me castigó porque yo decidí que no quería ser mamá. Creo que fue tanto el no, que cuando cambié de percepción al conocer al hombre indicado, empecé a ver la vida con otro tipo de velocidad y no hay mayor amor en una pareja que tener guagua”, cerró.

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