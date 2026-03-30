Destacado rostro de TVN se quiebra por muerte de Eduardo Cruz-Johnson y revela noble gesto que tuvo con él: «Hace un cuarto de siglo…»

En la jornada de este domingo se dio a conocer una dura noticia para la industria televisiva. Resulta que en el transcurso de la tarde se confirmó la muerte del recordado conductor Eduardo Cruz-Johnson.

El comunicador partió a sus 68 años después de enfrentar diversas complicaciones relacionadas con una diabetes que enfrentaba hace algunos años.

La muerte de Eduardo Cruz-Johnson ha dado mucho que hablar. En este sentido, en el noticiero central de TVN, en el cual estuvo cerca de 20 años, se tomaron un momento para dedicarle unas sentidas palabras.

En esta instancia, el conductor Andrés Vial no se aguantó la emoción al momento de despedir al conductor.

«Fue uno de los rostros más destacados de las noticias, a través de las pantallas de este canal…», señaló antes de quebrarse.

«Es imposible no emocionarse al despedir a un amigo: Eduardo y sus mil vidas», añadió visiblemente afectado.

Andrés Vial revela gesto que tuvo Eduardo Cruz-Johnson con él

Posteriormente, el periodista de TVN dio a conocer un gran gesto que tuvo Eduardo Cruz-Johnson cuando estaba iniciando su carrera.

«Un tipo cariñoso, generoso, entrañable. Todos los que tuvimos la suerte de trabajar con él guardamos algo, un tesoro. En lo personal, hace un cuarto de siglo, él me dio la oportunidad de entrar a trabajar a este canal, paradójicamente, me toca despedirlo de la que fue su casa por 25 años», señaló.

Y para finalizar, Andrés Vial expresó: «Pollo querido, querubín querido, descansa en paz».

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