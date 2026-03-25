“Hay cierta incomodidad…”: Gala Caldirola respondió a rumores de tenso encuentro con Disley Ramos en ‘Fiebre de Baile’

La segunda temporada de ‘Fiebre de Baile’ ha traído a icónicos personajes del espectáculo a la competencia. Ayer, se anunció que Jhendelyn Núñez y Gala Caldirola se integran al programa del momento.

Pero ese no es el problema, sino que la modelo española se topará en los camarines con la influencer Disley Ramos, quien tuvo una intensa relación con Luis Jiménez durante el reality ‘Mundos Opuestos’.

Recordemos que Caldirola es la pareja actual del Mago Jiménez, quien ha subido tiernas postales compartiendo con la española.

Mientras ensayaba, fue consultada sobre cómo se lleva con Ramos, a lo que respondió sin tapujos.

Qué opina Disley Ramos sobre la pareja

Tras el anuncio de la nueva relación entre la española y Jiménez, le preguntaron a Disley en el programa sobre qué opinaba al respecto, respondiendo lo siguiente:

“Yo creo que a cualquier persona le pasa algo cuando ve a su ex pareja con alguien, pero no son cosas malas, tampoco”, dijo aquella vez.

Con respecto a la posibilidad de que el ex futbolista ingrese al programa, mencionó que le dedicaría una canción.

“No es para él, en verdad, pero me gusta ‘rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho’”, tiró.

Lo que dijo Gala Caldirola sobre Disley Ramos

En redes sociales, CHV compartió un video donde se veía a Gala ensayando para la competencia. En ese contexto, le preguntaron si el Mago vendría al espacio para apoyarla en el público.

A lo que respondió: “Yo creo que sí, creo que ambos nos admiramos en muchos aspectos y hemos decidido que nos vamos a estar apoyando en este nuevo camino que hemos decidido recorrer juntos”.

Fue ahí que le preguntaron sobre el cruce que tendrá constantemente con Disley Ramos, quien ahora es su compañera de baile.

Su respuesta fue sincera. En concreto, mencionó que no había malas caras.

“Bien, no tengo mala onda. Me imagino que obviamente hay cierta incomodidad en este minuto por la situación, pero tampoco creo que le haya a generar nada negativo en mí, porque al final tampoco somos amigas”, aclaró.

“Igual hay un respeto entre nosotras, yo creo. Independiente de lo otro, ninguna tiene nada que ver con eso. Así que yo creo que bien”, comentó Gala.

Ahora, la nueva y la ex se juntarán en ‘Fiebre de Baile’ y ya tiene a los espectadores esperando el cruce de las influencers.

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