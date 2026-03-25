Impacto por querella contra Nano Calderón: revelan que es acusado de cuasidelito de homicidio y amenazas por influencer

Una nueva noticia impactó a los internautas que siguen los adelantos de la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien publicó en sus redes sociales una denuncia hacia Nano Calderón, el hijo de Raquel Argandoña.

La razón, porque Calderón había agredido a un influencer.

La situación transcurre después de los dichos de Nano, quien dijo que cierta persona estaba suplantando su identidad.

Esto fue lo que reveló Cecilia Gutiérrez

“Se ingresó ayer una querella en contra de Nano Calderón por el delito de lesiones, cuasidelito de homicidio y amenazas por parte de un influencer español de apellido Peredo”, comenzó diciendo la periodista en la publicación de Instagram.

Tal como mencionó, Santiago Peredo acusó que Calderón lo agredió en una bomba de bencina en la comuna de Huechuraba.

Sin embargo, esta pelea comenzó antes en redes sociales, “cuando este influencer utilizó unas fotos de Nano Calderón, de sus cosas de lujo, y se las atribuyó”, dijo Gutiérrez.

“Nano Calderón obviamente le escribe, lo escribe primero en sus redes, también le escribe por interno, incluso fue recogido por el sitio de CHV, esto de que Nano lo acusa de haberle robado las fotos y dice incluso ‘que me dé una dirección’ o algo así para encontrarlo”, agregó.

Y parece que sí le dieron la dirección, porque los involucrados se encontraron y ocurrió el hecho.

“Se produce una pelea donde el denunciante termina con lesiones e interpone esta querella que fue declarada admisible por el tribunal, por el Juzgado de Garantía de Santiago”, aseguró la periodista.

Lo que dijo Raquel Argandoña sobre la querella

En ese contexto, agregó que habló con Raquel Argandoña sobre la situación, pero no hubo grandes revelaciones.

“Ella me dijo que hace mucho tiempo tomó el compromiso de no hablar públicamente de ellos, ni para bien ni para mal, nada”, mencionó.

“No se va a referir a ningún tema que tenga que ver con ellos. Así que, bueno, más antecedentes los vamos a dar después”, reveló Gutiérrez.

También mostró un pantallazo de la conversación que tuvo Nano con el otro involucrado vía Instagram. “Es una prueba que él adjunta a la querella”, cerró.

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