25 Mar, 2026. 18:34 hrs

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Meteorólogo Jaime Leyton adelanta las temperaturas de los próximos días en Santiago

En la mañana de este miércoles, el especialista de Mege reveló cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación

Por Iván López

También te podría interesar: ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton sorprende tras adelantar el panorama para los próximos días en Santiago

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último