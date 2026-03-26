María José Quintanilla llegó a RadioActiva y sorprende con su elección entre música y TV: «No hay nada que me haga tan feliz»

En la jornada de este miércoles, María José Quintanilla llegó a RadioActiva, para conversar con Pelo Verde en el programa «Pa K Me Invitan». En esta instancia, la reconocida artista nacional habló de su carrera y su nuevo lanzamiento titulado «Para qué me quieres ver llorar».

En este sentido, la querida cantante y rostro televisivo explicó que su nuevo tema aborta temas como el empoderamiento ante vínculos dañinos.

«Cuando tu ya te das cuenta de que hay personas realmente tóxicas en la vida (…) tu tenías dos opciones quedarte ahí o hacer algo diferente», indicó María José Quintanilla.

Además, en el inicio de su visita habló de su relación con Ashka Sumatra, quien utilizó su música en su show en Viña.

«Yo hablé con Ashka. Ella me preguntó si me molestaba. Yo le dije ‘pariente usted dele no más, esa noche lo que a usted le haga sentir bien y cómoda dele», indicó.

Por otro lado, María José Quintanilla también recordó los tiempos en los que estuvo en Rojo. Incluso, una auditora le consultó cuántas veces estuvo en capilla. Ante, esto respondió: «Si fueron diez capítulos, en ocho estuve en capilla».

Asimismo, recordó que en dicho periodo recibió muchas críticas por cantar ranchera y que guarda buena relación con Jaime Coloma. «Con el tiempo fui entendiendo la forma de hacer tele», expresó.

¿La música o la televisión? María José Quintanilla responde

Además, en esta oportunidad, la cantante reconoció que prefiere su carrera musical por sobre la televisiva. «No hay nada que me haga tan feliz», indicó.

De todos modos, valoró el hecho de que actualmente trabaja en un programa de música, «Dale Play Verano».

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