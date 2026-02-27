Princesa Alba sobre reacción de la Quinta Vergara tras rutina de Ashka Sumathra: «Nunca he escuchado al…»

En conversación con Radio Activa, Princesa Alba abordó uno de los momentos más comentados de la última noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar: la presentación de Ashka Sumathra.

La artista aseguró que vivió la rutina en primera persona y que el ambiente fue impactante. “Estaba en lo de Ashka y fue muy muy heavy, uno porque la rutina estuvo de muerte de la risa todo el rato, de hecho estaba viendo ahora como en la mañana la noticia y mostraban y yo en verdad salía muerta de la risa porque en verdad estuvo muy buena la rutina».

Princesa Alba y su opinión tras rutina de Ashka Sumathra

Asimismo, tuvo palabras para defenderla: «el horario ya era para mayores con un lenguaje bien fuerte pero es un poco lo que se sabía que iba a pasar, se sintió como que como que lo hubiesen cortado y el público así se volvió loco, mucha euforia y yo creo que nunca he escuchado al monstruo así”.

Sus palabras reflejan el ambiente que se vivió en la Quinta Vergara, donde la comediante apostó por una rutina sin filtro, acorde al horario, y provocó una reacción inmediata del público.

La sensación de un corte abrupto encendió aún más los ánimos y generó debate tanto en el recinto como en los medios de comunicación, dejando uno de los momentos más tensos de lo que va de certamen.

Para Princesa Alba, más allá de la polémica, la rutina cumplió su objetivo: hacer reír sin pausa y dejar una huella en una noche que ya es parte de la historia reciente del Festival.

