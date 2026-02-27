¿Platino para Mon Laferte? Los requisitos para llevarse el galardón más importante de Viña 2026

La Gaviota de Platino es el galardón más exclusivo del Festival de Viña del Mar, y para que un artista logre llevarse uno, debe cumplir con ciertos criterios excepcionales. A lo largo de la historia del certamen, este reconocimiento ha sido reservado para artistas que tengan trayectorias consolidadas y vínculo especial con la Quinta Vergara.

El galardón, que apenas se ha concedido cinco veces a lo largo de los 65 años de historia del certamen, no se entrega ni por petición del público, sino que responde a diversas cualidades que debe tener el artista.

Mon Laferte, cantante chilena que se presentará esta noche en el festival, es una de las artistas que más resuena para llevarse el Platino a la casa. Con su larga trayectoria musical, y haber participado más de una vez en Viña del Mar, Laferte podría cumplir con todos los criterios que pide el Festival.

Estos son los requisitos para llevarse la Gaviota de Platino

El primer requisito para recibir la Gaviota de Platino es que el artista tenga una trayectoria de al menos 30 años.

El segundo criterio, es que el artista haya desarrollado un vínculo profundo con el Festival de Viña del Mar y la Quinta Vergara. Este punto ha sido interpretado como tener performances memorables o un trato cercano con el público durante varias ediciones.

Ambos criterios han sido nombrados en diversas oportunidades por animadores y la propia organización durante las entregas del galardón.

En este caso, la cantante cumple con los requisitos.

Aunque muchos tienen la duda de que si Mon lleva 30 años de carrera musical, el conteo partiría desde antes de su conocimiento en el antiguo programa “Rojo, Fama Contrafama” de 2003.

No sería desde su lanzamiento de “La chica de rojo” ni “Desechable”, su primer LP en 2011. Según confirman distintos medios, el hito considerado está desde su ingreso al conservatorio Zidor Handler de Viña del Mar, cuando tenía 10 años.

De este modo, hoy, con 42 años, el requisito estaría 100% cumplido.

Esa interpretación habilitaría la entrega del premio, si el público lo solicita tras las Gaviotas de Plata y Oro. Un procedimiento que, según el documento oficial, solo aplica en “situaciones muy excepcionales”.

Sin embargo, hay un tercer requisito que no depende ni del público, ni de los animadores.

La entrega de este trofeo debe contar con la aprobación de la Comisión Organizadora del Festival, instancia que reúne a autoridades del municipio, productores y el canal anfitrión.

Quiénes se han llevado la Gaviota de Platino

Hasta la fecha, solo cinco artistas han recibido el galardón. Entre ellos, se encuentran:

Luis Miguel (2012)

Isabel Pantoja (2017, en representación de Juan Gabriel)

Lucho Gatica de forma póstuma (2019)

Los Jaivas (2023)

Myriam Hernández (2025). Se convirtió en la primera mujer chilena en recibir el máximo galardón.

