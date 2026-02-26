Lollapalooza Chile 2026: Todo lo que debes saber para el retiro de pulseras y carga de Cashless

A tan solo semanas de vivir uel Lollapalooza Chile 2026, el festival abrirá una sección especial para hacer el retiro de pulseras y carga de Cashless más cómodo, rápido y sin filas.

Se trata de Lolla Store, espacio habilitado donde podrás retirar con anticipación la icónica pulsera del festival, disponible de lunes a domingo de 11:00 a 20:30 hrs.

Conoce todos los detalles para aprovechar la instancia y vivir la mejor experiencia en Lollapalooza.

Cargo de pulseras

El local estará situado en el nivel -1 de Cenco Costanera, a partir del martes 3 al 12 de marzo, desde las 10:00 a 20:30 horas. Para el retiro y cargo de pulseras, podrás acceder de las siguientes formas:

Carga Online:

Crea tu Personal Account en Ticketmaster o en el sitio web de Lollapalooza. Una vez estés en el Parque O’Higgins, deberás ir a los Kioskos Cashless, habilitados en diversos puntos para sincronizar el saldo y estará listo para realizar las compras que requieras.

Carga presencial:

Deberás ir al Lolla Store en Cenco Costanera desde el 3 al 12 de marzo. Al momento de cargarla, la pulsera quedará activada y lista para realizar compras. También podrás hacer tu carga a través de la Aplicación Mi Banco para clientes del Banco de Chile desde el 2 al 15 de marzo. La carga será automática, y quedará lista para realizar compras.

Desde el 13 de marzo de 2026, únicamente se podrán comprar Lolla Pesos para cargar la Pulsera, con las siguientes opciones:

Si quieres por carga online, crea tu Personal Account en Ticketmaster o en el sitio web de Lollapalooza. Una vez en el festival, en los Kioskos Cashless, estará habilitado para sincronizar el saldo, validar la mayoría de edad y realizar las compras requeridas.

La carga presencial será en los puntos habilitados dentro del Festival en los Kioskos Cashless, con carga de dinero en efectivo, tarjeta de crédito o débito. Automáticamente el saldo quedará sincronizado y listo para realizar las compras que necesite.

Otra opción es desde la Aplicación Mi Banco para clientes del Banco de Chile hasta el 15 de marzo de 2026. Al momento de cargarla, la pulsera quedará activada y lista para realizar compras.

Consulta de Saldo

Podrás consultar tu saldo con el código/shortag asociado a la Pulsera en:

Cualquier Kiosko Cashless dentro del parque

Online en Ticketmaster o sitio web de Lollapalooza, ingresando a la Personal Acount

Aplicación Mi Banco para clientes Banco de Chile.

Si todavía quedaste con saldo y el festival terminó, podrás recuperar el dinero de esta forma:

Si la carga fue presencial (en Lolla Store – Parque O’Higgins) o por la Aplicación Mi Banco del Banco de Chile, deberás completar el formulario que se encontrará disponible desde el 16 al 23 de marzo en Ticketmaster y Lollapalooza. Si la carga fue online con la Personal Account y el saldo restante es inferior al monto cargado inicialmente, la devolución se realizará de forma automática, dependiendo del medio de pago:

Si usaste una tarjeta bancaria , el reembolso del saldo se realizará de forma automática a la misma tarjeta.

, el reembolso del saldo se realizará de forma automática a la misma tarjeta. Si usaste dos o más tarjetas bancarias , la devolución automática se efectuará en el mismo orden en que las tarjetas bancarias fueron utilizadas.

, la devolución automática se efectuará en el mismo orden en que las tarjetas bancarias fueron utilizadas. Si el saldo restante es superior al monto cargado inicialmente con una tarjeta, deberás completar el formulario que se encontrará disponible desde el 16 al 23 de marzo de 2026 en Ticketmaster o Lollapalooza, ingresando los datos de la cuenta para transferir el saldo.

Las entradas y pases diarios continúan a la venta a través de Ticketmaster.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google