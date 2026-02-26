¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda sorprende tras revelar cuándo disminuirá la temperatura en Santiago En la mañana de este jueves, Alejandro Sepúlveda entregó el pronóstico del tiempo y reveló cuándo bajaría la temperatura en la capital ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.