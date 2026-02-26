“Me siento amado”: Matteo Bocelli se sincera sobre su paso en Chile durante el festival de Viña del Mar 2026

El cantante italiano está siendo furor en Chile, robando los corazones de su fanaticada y el público general. Con su simplicidad, humildad y simpatía, Matteo Bocelli es uno de los artistas más queridos por la gente de la Quinta Vergara.

En conversación con Radio Activa, el artista habló sobre su paso por el festival y lo bien que ha sido tratado en el país, relacionando a su círculo chileno como familia para él.

Se presentó en la primera noche del Festival de Viña del Mar, y a pesar de que su aparición fue tarde, el monstruo se quedó para acompañar al cantante con un momento icónico para el certamen.

“Me siento amado, me hace muy feliz”

En una junta exclusiva con fans del italiano, Bocelli aprovechó la instancia para compartir, cantar y disfrutar del espacio con su fanaticada.

Consultado sobre cómo lo ha recibido el territorio chileno, Bocelli se sinceró desde lo más profundo de su corazón: “Me han tratado como familia, me siento amado. Me hace muy feliz”.

Mencionó que el encuentro fue “un día especial” porque conectó con los fans, lo que “es bello, la música une a las personas. Es una de las fuerzas más grandes”, reveló.

La primera aparición de Matteo ocurrió en la pasada edición del festival, cuando su padre, Andrea Bocelli, participó en una de las jornadas del certamen. Con un increíble show, el italiano subió al escenario para acompañar a su padre.

Lo que no sabría es que, después de eso, con su encanto y sencillez, terminaría cautivando al público de Viña del Mar, trayéndolo otra vez al país para subirse otra vez al escenario viñamarino.

El fanatismo es tan grande, que muchas dicen querer casarse con el artista, situación que lo toma con mucha gracia y de no creer. “No sé si es verdad, pero es un sentimiento bello, de apoyo y amor”, se refirió al respecto.

Matteo Bocelli, el favorito de Viña 2026

Además de su presentación en la primera noche, Bocelli es jurado de la competencia folclórica. Esta instancia, lo puso automáticamente como candidato para rey de Viña 2026.

Con la votación popular, el cantante quedó en la lista de los 10 favoritos y pasó a la última ronda de la competencia. Ayer, miércoles 25, se consagró como el rey oficial del certamen junto a la ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra.

Sobre su participación en el famoso piscinazo, confirmó que el piquero será todo un espectáculo. No usará traje de baño, sino que estará “de terno” italiano al estilo James Bond.

Su presencia en el festival le ha traído increíbles momentos en el país. Ha compartido con sus compañeros de jurado, donde mencionó tener buen acercamiento con los artistas. “Son muy simpáticos Pablo y Milo. Hablan de música, creaciones y eso siempre es interesante”.

Ante su perfil como jurado, confesó que al inicio sintió miedo, sabiendo que debía calificar a los participantes. “No me gusta perjudicar, soy más como una persona de soporte a los artistas. No critico, no me gusta criticar”, agregó.

Pero tiene sus favoritos. A pesar de que le gustan las presentaciones de todos los competidores, destacó que Sondelvalle, grupo chileno y Antoñito Molina, representante de España son los que más les ha cautivado.

Su presentación en Viña

Aunque no ha podido visitar muchos lugares de Viña, por tener entrevistas y diversas actividades, afirma que estar en la Quinta lo recuerda a la ciudad donde creció. “Mi ciudad también está al frente del mar. El mar me gusta muchísimo, me hace feliz”, dijo.

El espectáculo que nos entregó Bocelli, donde cantó variados covers y compartió con el público, culminó la primera noche del festival que lo dejó con los premios de la Gaviota de Plata y Oro.

Su padre, Andrea Bocelli, pudo ver la presentación de su hijo a pesar de haberse subido al escenario a altas horas de la madrugada. “Le tomó por sorpresa, estaba feliz, me mandó un audio de casi 3 minutos, pero feliz por mí”, finalizó.

