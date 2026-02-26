Milo J confirma concierto en Chile este 2026: fecha, lugar y cuándo inicia la venta de entradas

Recientemente, el destacado cantante argentino, Milo J, quien ha dado mucho que hablar por su reciente paso en Chile dio a conocer que en unos meses volverá a nuestro país para entregar un concierto en solitario.

En concreto, el artista trasandino anunció que el 23 de mayo llegará al Estadio Monumental con su tour mundial «La vida era más corta».

Es importante señalar que Milo J será el encargado de cerrar la última noche del Festival de Viña 2026 este viernes 27 de febrero. Además, es parte del jurado del certamen.

En este sentido, en una reciente conferencia de prensa, el argentino expresó: «Es increíble, me siento completamente capaz, no estoy dudando en nada. De mis anteriores experiencias en Chile siempre me guardan cosas increíbles».

Es importante señalar que Milo J ya se ha presentado los años 2024 y 2025 en el Movistar Arena. De este modo, este 2026 cumplirá importantes hitos luego de que se presente en el Festival de Viña y también realice un concierto en solitario en un estadio.

Venta de entradas para el concierto de Milo J en el Estadio Monumental

La preventa cuenta corriente digital Banco Estado se llevará a través de Puntoticket a cabo a partir del martes 3 de marzo a las 10:00 horas. Vale señalar que hay un 20% de descuento para quienes paguen con cuenta corriente digital de Banco Estado.

En tanto, la venta general para el concierto de Milo J en el Estadio Monumental será mediante la misma ticketera e iniciará el jueves 5 de marzo a las 10:30 horas o cuando finalice la preventa.

