¿Quién es Piare con P? La emergente humorista chilena que se presenta esta jueves en el Festival de Viña 2026

Estamos en los últimos días del Festival de Viña del Mar, certamen viñamarino que ha cautivado a los chilenos en su nueva edición.

Con artistas, humoristas y la competencia folclórica, el espectáculo ha sido todo un éxito. Y esta noche, en la penúltima jornada del show, una nueva humorista se presenta en la Quinta Vergara.

Se trata de Piare con P, que debutará en el escenario del monstruo de Viña 2026. Conocida por sus videos chistosos en redes sociales, la comediante se está preparando para dejarlo todo en el festival de la canción y seguir con la racha que ha llevado los humoristas, ya que hasta el momento, ninguno ha sido pifiado por el monstruo.

¿Quién es?

Pauline Echeverría, mejor conocida como Piare con P, es una actriz y comediante chilena que ganó visibilidad en redes sociales tras consolidarse en el circuito del stand-up.

Su humor, fresco y cercano, combina la vida cotidiana con un estilo irreverente que conecta con el público. Su popularidad llegó a través de las plataformas digitales, donde publica videos al estilo reels de comedia, acumulando millones de reproducciones.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en festivales, eventos temáticos y espacios televisivos. Aprovecha su alcance en las redes sociales para dialogar con su audiencia sobre experiencias personales y aspectos cotidianos, consolidándose como una figura que trasciende la norma del stand-up.

Sus declaraciones previo a Viña 2026

En la reciente conferencia de prensa por el canal organizador, la comediante abordó acerca de las expectativas previo a su show en la Quinta Vergara.

Consultada por su preparación, afirmó que sus colegas del rubro humorístico le dieron consejos para enfrentarse al monstruo. “El mayor consejo es mantenerme concentrada, tranquila y enfocarme en lo que tengo que hacer arriba del escenario”, mencionó.

También se mostró muy optimista y contenta con el público que le tocó, que podrán ver las presentaciones de Mon Laferte y Yandel en la misma jornada. “Es maravillosa la noche que me tocó. Soy muy fan del reggaetón y ya podrán ver cositas en mi rutina al respecto”, afirmó.

Y sobre cómo será su espectáculo, enfatizó en que trabajó mucho para que su show sea diverso, espontáneo y carismático. “Trabajé la rutina para que fuese festivalera y lo más transversal posible, dentro de lo que se puede”, finalizó.

Este jueves 26 de febrero, podremos ver la actuación de Piare con P en la Quinta Vergara, después del inicio del show con la apertura de Mon Laferte y el cierre de Yandel Sinfónico.

