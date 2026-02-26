La Fiesta del Memo presenta a MEMO, el visitante extraterrestre que trae un line up de lujo este 2026: revisa los artistas que dirán presente

Desde sus inicios hace una década, La Fiesta del Memo se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más exitosos y transversales del circuito festivo. Pero, el personaje que le dio nombre nunca tuvo rostro. Sin embargo, esto cambió ahora.

Resulta que desde la producción decidieron dar un giro narrativo y estético: MEMO se revela como un visitante extraterrestre. Un observador que hace 10 años llegó a la tierra. Esto con el fin de estudiar una de las expresiones más genuinas de la humanidad: la fiesta, la música y el baile colectivo. De esta modo, MEMO dará paso a la fiesta más grande y masiva del país.

Con inspiraciones en la la ciencia ficción clásica, la estética espacial y los relatos de observadores omniscientes, MEMO llega a convertirse en el anfitrión intergaláctico de la fiesta, interactuando con el público a través visuales, pantallas, inflables y activaciones diseñadas especialmente para esta versión que celebra los 10 años del evento.

De esta manera, MEMO será el encargado de presentar el line up de alto impacto del festival.

Los artistas que estarán en La Fiesta del Memo 2026

El line up se compone por Flor Álvarez, Amar Azul, La Mosca, The La Planta, Maldy, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, J King & Maximan, Rodrigo Tapari, Luis Lambis, Zúmbale Primo, Santaferia, Franco el Gorila, Loyaltty y Jambao.

Vale señalar que todavía hay artistas que falta que se anuncien para la Fiesta del Memo 2026, ampliando una experiencia que busca ser una de las celebraciones más ambiciosas y narrativas en la historia del evento.

Sin embargo, esto no es todo. El evento también tendrá el Stage Perreolandia La Fiesta. Un espacio dedicado a la cultura DJ y al cruce de ritmos festivos, con las presentaciones de DJ Lito, nuestro DJ Janyi y DJ Fixion.

Las entradas están disponibles a través de Passline.

