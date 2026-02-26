“Su humor no sigue un libreto continuo”: Director de Viña 2026 responde a las críticas por abrupta salida de Asskha Sumathra

El Festival de Viña del Mar llevaba una espléndida racha. En esta nueva edición, con cuatro jornadas ya realizadas, en ningún momento se escuchó al monstruo viñamarino. Sin embargo, todo cambió durante la rutina de Asskha Sumathra.

La razón, por supuestas especulaciones del público que decían que la humorista habría sido silenciada, por lo que su show habría finalizado antes del tiempo estipulado.

Frente a esta situación, el monstruo despertó en segundos, exigiendo que Sumathra volviera al escenario para continuar con la rutina. A pesar de que esto no sucedió, la comediante drag se llevó la Gaviota de Plata y de Oro.

Sin embargo, las redes sociales condenaron este incómodo momento, lo que produjo que el director ejecutivo de Viña 2026, Daniel Merino, publicara sus declaraciones al respecto.

Qué fue lo que dijo Merino

Con un inesperado adiós, Asskha Sumathra no alcanzó a despedirse como quería con el público. Los rumores de haber sido “cortada su rutina” empezó por la abrupta aparición de los animadores al escenario, mientras que la comediante todavía no daba indicios de cierre a sus chistes.

Mientras le entregaban los galardones, los conductores del certamen se acercaron a la comediante a decirle algunas palabras al oído.

Esto causó que la gente pensara con mayor razón que el equipo tomó la decisión de terminar su presentación sin previo aviso. Fue así como, en una publicación de X, el director ejecutivo del festival, con años de trayectoria en los espectáculos musicales, Daniel Merino, terminó por explicar la polémica, asegurando que los tiempos estaban perfectamente coordinados.

“Asskha Sumathra tenía 50 minutos de rutina pactados y es lo que duró su rutina en el escenario de la Quinta Vergara”, inició. En esa misma línea, comentó que el libreto de la humorista “no era continuo”, por lo que tenían la confusión de cuándo sería el momento indicado para que los animadores subieran a entregar los galardones.

“Su humor no sigue un libreto continuo, sino historias que nacen de diferentes textos. No teníamos claridad del momento exacto para ingresar a entregarle sus merecidas Gaviotas”, explicó.

A pesar del ácido momento, finalizó escribiendo que Sumathra es una gran comediante y que está seguro de que “volverá en el futuro a este gran escenario”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Activa (@radioactivachile)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google