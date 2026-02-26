¿Volverá a la Quinta?: Así luce hoy fanática que se hizo viral por llorar en la presentación de Mon Laferte en Viña 2017

Regresa a los escenarios de Viña del Mar una de las cantantes nacionales más reconocidas en Chile. Se trata de Mon Laferte, la artista que abrirá la quinta noche del festival con sus icónicas canciones del recuerdo.

Pero esta no es la primera vez que veremos a la chilena-mexicana cantando en la Quinta Vergara. Anteriormente, se presentó en el año 2017 y 2020.

Incluso, su debut en Viña, causó tal emoción en el público que una gran fanática se convirtió en tendencia hasta el día de hoy. La razón, por no aguantar el entusiasmo de ver a la artista y llorar a todo pulmón mientras coreaba las canciones.

Después de nueve años de ese emotivo momento, así luce actualmente la fan que acompañó a Mon en Viña 2017.

¿Asistirá a la Quinta Vergara?

Dolores Malena es el nombre de quien protagonizó la fotografía de la fan llorando por Mon Laferte. La ocasión ocurrió mientras sonaba “Tu falta de querer”, single dedicado para recordar aquel mal amor, y el sufrimiento que conlleva enamorarse de alguien no correspondido.

Pero este recuerdo, terminó convirtiéndose en un meme nacional. De hecho, después de la presentación, Mon Laferte se tomó una foto con ella y cuestionó las burlas hacia la chica. “Para sentirse bien con ellos mismos tienen que humillar o tratar mal al resto”, comentó la cantante en aquella ocasión en 2017.

Así luce hoy Dolores Malena

La chica apareció recientemente en una entrevista para las redes sociales de Entel, en una versión donde la cuenta conversa con rostros icónicos de memes y momentos chilenos.

Malena recordó el viral y aseguró que en ese instante “o lloraba de la forma en que lloré o me desmayaba”.

A su vez, confesó que se ha convertido en una gran seguidora de la cantante chilena, participando en diferentes shows de Laferte por el mundo. “Ser fan no es saberse todas las canciones, es darlo todo en el concierto”, reveló.

Por otra parte, Mon Laferte se refirió a ella como una de sus seguidoras más apañadoras. “Es una de mis seguidoras más fieles y va a todas partes, yo la quiero muchísimo”, comentó en una entrevista con Karen Doggenweiler.

A nueve años de aquel momento, la cantante regresa este jueves 26 para abrir la quinta noche de Viña 2026. Se espera que la fan, esté presente en el público apoyando emotivamente a la artista.

