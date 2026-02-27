Mon Laferte hace historia y recibe la Gaviota de Platino en el Festival de Viña 2026

La Quinta Vergara vivió una de esas jornadas que marcan época. Mon Laferte regresó al escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con un espectáculo intenso, emotivo y cargado de simbolismo. Desde el primer tema, el “Monstruo” se entregó por completo.

La artista recorrió sus grandes éxitos y también mostró pasajes más íntimos de su repertorio. La conexión fue inmediata. El público no solo cantó cada verso, sino que comenzó a exigir con fuerza el máximo reconocimiento del certamen. El grito se hizo uno solo en la Quinta: “¡Platino, Platino!”.

Mon Laferte se une a los artistas que han obtenido Gaviota de Platino en el Festival de Viña

Tras recibir las tradicionales Gaviotas de Plata y Oro, la presión del anfiteatro fue decisiva. La organización oficializó entonces la entrega de la Gaviota de Platino, un premio reservado para hitos excepcionales dentro de la historia del festival.

La emoción fue evidente. Mon Laferte agradeció entre lágrimas y dedicó el reconocimiento a sus seguidores y a su trayectoria construida entre Chile y México. La ovación fue cerrada y prolongada.

Con este galardón, la cantante se suma al exclusivo grupo de artistas que han alcanzado la máxima distinción en Viña, consolidando una carrera internacional y reafirmando el vínculo único que mantiene con el público chileno. Una noche que ya es parte de la memoria del festival.

La artista no pudo hablar. Solo agradeció al público, que se encontraba emocionado, al igual que ella.

