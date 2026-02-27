¡Con referencias al género urbano chileno! Piare con P logró la misión y se llevó dos gaviotas en Viña 2026

Después del histórico momento que dejó a Mon Laferte con la Gaviota de Platino, el desafío no era menor. Sin embargo, Piare con P tomó el escenario con energía arrolladora y logró sostener el ánimo de la Quinta Vergara desde el primer minuto.

La humorista basó su rutina en experiencias personales, relaciones amorosas y amores tóxicos, pero fue el reggaetón uno de sus grandes aliados. Hizo guiños al old school y cantó fragmentos de éxitos del urbano chileno. Incluso interpretó “Big Cut”, mirando directamente a Pablo Chill-E, jurado del certamen y próximo artista en presentarse, desatando risas y aplausos.

¡Merecido! Tiare con P se llevó dos gaviotas

También mencionó a Marcianeke y bromeó con “Le gustan los malditos” de Bayron Fire. Uno de los momentos que pasó desapercibido fue su referencia a Galee Galee, fallecido en 2023 y convertido en figura de culto del género nacional. Guiño que emocionó en redes sociales

Activa, rápida y sin pausas, hizo bailar a la Quinta al ritmo de la cumbia y mantuvo interacción constante con el “Monstruo”. La respuesta fue clara: doble Gaviota y ovación cerrada.

En redes sociales las reacciones fueron inmediatas. “Parece metralleta jajajaja”, «Piare es shishigang», “No le tenía fe y ha sido bastante entretenida” y “Ha sido la mejor rutina de humor de esta edición” fueron algunos de los comentarios que marcaron la noche.

