Disley Ramos revela desconocido romance con jugador de la Selección Chilena: «Pero en secreto»
Disley dio a conocer que la relación se extendió por cerca de un año y que justo en ese periodo surgió una fuerte polémica.
Recientemente, la popular influencer y exchica reality, Disley Ramos sorprendió tras confesar que hace un tiempo tuvo un romance con jugador de La Roja.
Vale señalar que la joven dio a conocer que no fue un simple affaire, sino que tuvieron una relación que duró cerca de un año.
Disley Ramos confiesa romance con futbolista
En el podcast de revista de Sarah, conducido por Tanza Varela, la popular influencer dio a conocer que tuvo un romance con Guillermo Maripán, futbolista de la selección chilena de 31 años que hoy milita en Torino FC de Italia.
«Nosotros duramos un año, pero en secreto. Nunca lo hicimos público», indicó Disley con respecto a su relación con el deportista.
Además, la creadora de contenido dio a conocer que su romance era a distancia. Esto debido a que Guillermo Maripán juega en el fútbol europeo.
En este sentido, luego de vario a tiempo a distancia, ella viajó hasta Turín, Italia, para estar cerca, donde estuvo cerca de un mes.
Disley dio a conocer que fue en ese mismo periodo cuando surgió la polémica de Guillermo Maripán con Carmen Castillo, quien es conocida como «Carmen Tuitera».
«Yo estaba con él, de hecho estábamos viendo una película, y ahí ella le mandó esos mensajes», señaló la exparticipante de Mundos Opuestos.
«Él me dijo que nunca habían tenido nada, que hablaban pero que no había pasado nada. Lo único que me contó fue que había existido un beso», agregó Disley.
Además, la joven descartó que el futbolista le hiciera constantes regalos durante su relación. «Yo gano mis buenas lucas y no necesito que me compren nada. Siempre he estado con hombres que me han tratado como una reina», mencionó.
